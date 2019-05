Sipario Strappato di Arenzano: al via la seconda edizione del festival teatrale "Nena Taffarello"

Torna per la seconda edizione - forte del successo dell'anno scorso - il festival teatrale regionale "Nena Taffarello", organizzato dal teatro Il Sipario Strappato di Arenzano.

Sul palco del teatro (via Marconi 165 , Arenzano) si alterneranno cinque compagnie liguri, selezionate da Carlo Denei e Stefano Lasagna: alcune porteranno i propri spettacoli in italiano, altre in dialetto, per una kermesse che prenderà il via venerdì 31 maggio e terminerà sabato 15 giugno 2019. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.

Il programma

Venerdì 31 maggio si inizia con "Buona la seconda" della compagnai Boccascena di Savona.

Si prosegue sabato 1 giugno con "Brezza della sera", recitata in dialetto, della compagnia TeatralNervi. Venerdì 7 giugno tocca alla Compagnia dell'Albicocca, di Genova, con "Pagamento alla consegna". Sabato 8 giugno la compagnia Ramaiolo in Scena, di Imperia, porta lo spettacolo "La donna in 3D", e, per la fine della rassegna, sabato 15 giugno va in scena "Il re muore" della compagnia spezzina Gli Evasi.

La premiazione

La premiazione finale si terrà sabato 15 giugno dopo l'ultimo spettacolo, e per l'occasione gli spettatori potranno decretare anche il premio del pubblico.

La compagnia vincitrice, decretata da una giuria di esperti presieduta da Emanuela Rolla, attrice, regista e acting coach, avrà accesso alla finale del concorso "Tre Caravelle" della Federazione Italiana Teatro Amatori.

Nena Taffarello

Nena Taffarello - a cui è stato dedicato questo festival - si è spenta nel febbraio 2017, ed era una figura molto conosciuta e amata ad Arenzano per i suoi innumerevoli interessi che la portavano a impegnarsi in prima persona in tante associazioni. Attrice, aveva contribuito a fondare Il Sipario Strappato insieme all'attuale direttore artistico Lazzaro Calcagno, con l'obiettivo di creare uno spazio, tramite il teatro, in cui i giovani potessero trovare un riscatto.

Biglietti, abbonamenti e prenotazioni

Ingresso unico 6 euro, abbonamento a tutti gli spettacoli del festival 25 euro. Info e prenotazioni: 3396539121.