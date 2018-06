"Eurafrica": arriva il 27esimo Festival Musicale del Mediterraneo

Da luglio a settembre 2018 arriva il Festival Musicale del Mediterraneo, ospitato nei musei e cortili dei palazzi storici di Genova, tra location prestigiose come i Musei di Castello d'Albertis e Samt'Agostino, i cortili dei palazzi storici di via Garibaldi, Palazzo Ducale, Porto Antico e le piazze e le vie del centro storico. L'evento è patrocinato dall'Unesco per l'importanza della valorizzazione dei linguaggi e la promozione delle culture dei popoli.

Tre mesi di concerti, esposizioni, workshop, per far incontrare la culutra musicale africana ed europea, tra acustica, percussioni, elettronica, analogica e digitale. Dall'Afrobeat alla musica degli algerini dissidenti delle banlieu francesi, la musica africana si evolve in migliaia di progetti nuovi, stili e linguaggi che sempre più accomunano i popoli.