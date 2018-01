Il Festival dei Morti arriva a Genova

Sabato 14 aprile 2018, dalle 22 e fino a notte, Genova ospiterà il primo "Festival dei morti", con maschere, acrobati, ballerini, e tanti artisti con costumi decorativi, per una festa che vuole essere un mix tra Carnevale, circo e teatro.

Per l'occasione, acrobati e artisti del circo, dj e musica dal vivo, face painting, coriandoli e giochi di luce.

Il festival - di cui verranno fornite maggiori informazioni in futuro - è già stato organizzato in molte città all'estero, ed è riservato a chi ha superato la maggiore età, e non fa parte della festa del "Dia de los muertos".