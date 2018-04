Il Festival del Mare debutta al Porto Antico tra laboratori, mostre e spettacoli

Con più di 20 discipline (tra cui economia, fisica, biologia, ingegneria, arte), più di 50 eventi, 300 persone coinvolte (tra cui un centinaio di docenti e duecento studenti volontari), il Festival del Mare è un’iniziativa unica nel panorama nazionale, capace di aggregare nello stesso luogo i temi legati a mare, formazione, professioni e ricerca. Tutti gli eventi saranno gratuiti.

Durante la tre giorni, fra le ore 10 e le 23, si svolgeranno tavole rotonde, workshop, conferenze divulgative, laboratori didattici, mostre e spettacoli, per immergersi in modo innovativo e coinvolgente, con eventi per ogni genere di pubblico, interattivi e trasversali. Un momento di riflessione, analisi e divulgazione scientifica dei temi legati al mare e ai suoi mestieri.

Le tavole rotonde

Le tavole rotonde sviluppano due temi centrali: "Le nuove professioni del mare", con i fabbisogni formativi, tecnici e operativi che dovrà avere, nei prossimi dieci anni, chi opererà negli ambiti legati al mare, e "I giovani e la ricerca sul mare", con le presetnazioni, da parte di ricercatori e studenti dell'Università di Genova, delle proprie ricerche inerenti il mare.

Gli incontri

Gli incontri, che prevedono riflessioni con professionisti di vari settori, sono intitolati: "I grandi affondamenti, dal Titanic all’Andrea Doria", "L’acqua e l’origine della vita", "Il recupero dei relitti delle navi", "Un mare di foto" e "La difesa dell’ambiente marino".

Le conferenze divulgative

Spazio alle conferenze divulgative, con "Voci dal Porto" (Antropologia, con Marco Aime), "La pirateria del XXI secolo: il ruolo dell’Italia e delle sue Forze Armate nel contrasto del fenomeno" (Diritto, Francesco Munari), "La scoperta del mare" (Arte, con Leo Lecci), "La scienza del Surf" (Ingegneria con Giovanni Besio), "Montagne sommerse" (Scienze del mare, Marzia Bo), "Gli ambienti estremi" (Scienze del mare, Giovanni Petrillo), "Le immersioni in Antartide (Scienze del Mare, con Stefano Schiapparelli in collaborazione con Comsubin – Marina Militare), "Attraversare l’Atlantico in terza classe" (Storia, con Maria Elisabetta Tonizzi), "I commerci via mare tra '500 e '700" (Storia, con Luca Lo Basso), "La Repubblica di Genova e i corsari" (Storia, con Emiliano Beri).

Laboratori per bambini e ragazzi

Sono inoltre previsti una trentina di laboratori didattici per bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 18 anni, che si alterneranno tra giovedì, venerdì e sabato nella Piazza delle Feste del Porto Antico.

Le mostre

Allestite, poi, una serie di mostre, tra cui una di dipinti sul mar ligure provenienti da collezioni private genovesi, che si inaugura il 10 maggio al Galata Museo del Mare, con entrata gratuita nei giorni del Festival.

Gli spettacoli

Infine, presenti alcuni spettacoli ad animare i giorni del Festival. Tra questi una rassegna cinematografica serale e uno spettacolo itinerante per la città.