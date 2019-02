Torna il Festival di Limes al Ducale. Tra gli ospiti, il premier Giuseppe Conte

“Una strategia per l’Italia” è il titolo della sesta edizione del Festival di Limes, la rivista italiana di geopolitica diretta da Lucio Caracciolo: da venerdì 8 a domenica 10 marzo, al Ducale, incontri pubblici con esperti italiani e internazionali di geopolitica, economia, società, strategia, criminalità, energia, demografia, storia, cultura e con protagonisti della vita politica, nazionale e non.

Tra gli appuntamenti da segnalare, venerdì 8 marzo alle 18 il premier Giuseppe Conte dialogherà con il direttore Caracciolo sul tema "Il mondo visto dall'Italia".

Durante il Festival, inoltre, sarà visitabile la mostra “L’Italia tutta intera”, un percorso cartografico, a cura di Laura Canali, fatto di 12 mappe geopolitiche di grande formato e di una mappa-murales per tentare di analizzare i punti più importanti che mettono in difficoltà il nostro paese, senza dimenticare le paure nate soprattutto in questi ultimi anni che ci impediscono di allungare il nostro orizzonte politico e sociale.

Eventi di venerdì 8 marzo

ore 10, Limes incontra la scuola

Come si fa una rivista di geopolitica? Quali sono i principali temi dell’attualità internazionale? Uno sguardo “redazionale” al mondo.

Incontro riservato agli studenti del Liceo Classico D’Oria di Genova

Lucio Caracciolo, direttore di Limes, rivista italiana di geopolitica

Laura Canali, cartografa di Limes

Dario Fabbri, Consigliere scientifico e coordinatore America di Limes

Alberto de Sanctis, Consigliere redazionale di Limes, studioso di geopolitica dei mari, analista presso l’ufficio Analisi & Strategie di UTOPIA

ore 16.30, Viaggio in Europa

Musiche di Carl Orff, Sergej Rachmaninov, Franz Lehár, Richard Wagner, Johann Sebastian Bach, Jean Philippe Rameau, Henry Purcell, George Gershwin, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi

Concerto del Coro del Teatro Carlo Felice

Francesco Aliberti, direttore

Patrizia Priarone, pianoforte

ore 17.30, Inaugurazione della mostra cartografica L’Italia tutta intera

Le carte come strumento di rappresentazione e interpretazione della realtà sono tra i segni distintivi di Limes e della sua concezione di geopolitica. Un viaggio nell’universo

cartografico della rivista, illustrato dall’autrice e dai redattori.

con Laura Canali e Lucio Caracciolo

ore 18, Il mondo visto dall’Italia

Conversazione sui temi salienti dell’attualità internazionale e sul ruolo del Paese in Europa e nel mondo.aore 21, Serata Cavour

La travagliata unità nazionale fu il trionfo del possibile sull’improbabile. La lezione geopolitica attuale di un’impresa imperfetta, eppure eccezionale.

Paolo Peluffo, Consigliere della Corte dei Conti

Alessandro Barbero, Storico

Lucio Caracciolo

Eventi di sabato 9 marzo

ore 10, Il contesto mondiale: sfida Usa-Cina-Russia

Il Numero Uno a stelle e strisce di fronte alla sfida dei suoi due principali avversari.

Introduce/modera Dario Fabbri con Jacob L. Shapiro, Capo analista di Geopolitical Futures

You Ji, Direttore del Dipartimento Governo e Amministrazione pubblica, Università di Macao

Sergej Karaganov, Direttore del Consiglio per la politica estera e di difesa, Mosca

ore 12, L’Italia e l’euro

La moneta unica non può dirsi al sicuro, perché irrisolta resta la crisi esistenziale dell’Unione Europea di cui l’euro è strumento incompiuto. Oggi come ieri è in buona misura a Roma che si scrive il destino dell’Europa.

Introduce/modera Fabrizio Maronta, Responsabile relazioni internazionali di Limes, con

Lars Feld, Direttore del Walter Eucken Institut, professore di Politica economica all’Università di Friburgo e membro del Consiglio tedesco degli esperti economici

Andrea Boltho, Economista, Università di Oxford

Pierre-Emmanuel Thomann, Analista e presidente di Eurocontinent

ore 15, La Chiesa cattolica: risorsa o vincolo per l’Italia?

La crisi di riferimenti morali, culturali e geopolitici non risparmia la Chiesa di Roma, che pure resta una realtà importante nel nostro paese. In che misura i destini di Italia e Vaticano restano intrecciati? Quale il ruolo del secondo nel futuro della Penisola?

Introduce/modera Piero Schiavazzi, vaticanista, con Antonio Spadaro, Direttore de La Civiltà Cattolica Francesco Sisci, Consigliere scientifico di Limes, Lucio Caracciolo

ore 16, Nord contro Sud?

L’onda lunga della grande recessione accentua lo storico dualismo italiano e le questioni gemelle – settentrionale e meridionale – da esso generate.

Come invertire un destino non scritto?

Introduce/modera Niccolò Locatelli, Coordinatore Limesonline

con Giuseppe Provenzano, Vicedirettore Svimez

Isaia Sales, Scrittore e docente di Storia delle mafie, Uni. Suor Orsola Benincasa – Napoli

Virgilio Ilari, Storico, presidente Società italiana di Storia Militare

ore 18, Francia e Italia, quasi nemici

Le relazioni transalpine attraversano una fase difficile, che risente del generale logoramento del contesto comunitario e delle difficoltà economiche, politiche e sociali interne ai due paesi. Dalla questione migratoria con i suoi riflessi in Libia alla politica industriale, passando per i movimenti di contestazione, presente e prospettive di un rapporto vitale.

Introduce/modera Federico Petroni, Consigliere redazionale di Limes, responsabile Limes Club Bologna

con Olivier Kempf, Esperto di strategia e direttore La Vigie

Margherita Paolini, Coordinatrice scientifica di Limes

Carlo Pelanda, Università Guglielmo Marconi, Roma

Pierre-Emmanuel Thomann

ore 21, Italia terra magica. Omaggio a Puškin

Un gioiello come Notte, la romanza che Anton Rubinštejn compose a partire da un testo puskiniano, frammenti poetico-musicali dedicati a Mozart e Salieri, tratti dalle Piccole tragediedel grande poeta russo e i versi di Vera Pavlova, una delle massime poetesse contemporanee russe, madre del soprano Natalia Pavlova che di Puškin è discendente diretta.

Introduzione di Olga Strada, Direttrice dell’Istituto italiano di Cultura di Mosca

Natalia Pavlova, soprano

Vera Pavlova, poetessa

Kaori Matsui, pianoforte

Eventi di domenica 10 marzo

ore 10, Come si fa strategia

A ogni paese il suo modo di (non) pensare la propria geopolitica. Un confronto fra culture strategiche.

Introduce/modera Dario Fabbri con Jacob L. Shapiro

con You Ji

Sergej Karaganov

Abdolrasool Divsallar, Analista dell’Institute for Middle East Strategic Studies di Teheran

ore 12, L’Italia, Genova e le vie della seta

Opportunità o minaccia? Progetto velleitario o realtà in fieri? Le “nuove vie della seta” come segno dei tempi e delle ambizioni internazionali della Cina. Il ruolo dell’Italia e di Genova, cui la geografia regala una posizione privilegiata nel disegno di “globalizzazione” secondo Pechino.

Introduce/modera Giorgio Cuscito, Consigliere redazionale Limes, esperto di Cina

Michele Geraci, Sottosegretario allo Sviluppo economico

Alessandro Panaro, Responsabile Maritime Economy SRM

Michele Ziosi, Direttore Rapporti istituzionali CNH Industrial per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’Asia-Pacifico

Marco Ansaldo, Inviato speciale de la Repubblica

ore 15, L’Italia fra America e Russia: con chi stiamo?

Fra i paesi dell’impero americano l’Italia si segnala per il suo storico rapporto con la Russia, sviluppato anche in questa fase geopolitica. Come si può stare insieme con gli Stati Uniti e il loro nemico?

Introduce/modera Dario Fabbri con Giuseppe Cucchi, Generale

Jacob L. Shapiro

ore 16, Chi è italiano?

Cos’è, oggi, l’identità italiana? Come si va modificando, quali gli elementi di forza e le debolezze? (Auto)percezioni, realtà demografiche e dinamiche migratorie nel processo di definizione di noi stessi.

Introduce/modera Fabrizio Maronta con

Massimo Livi Bacci, Professore di Demografia, Scuola di Scienze politiche Cesare Alfieri, Università di Firenze

Germano Dottori, Professore di Studi Strategici, Luiss e consigliere scientifico di Limes

Mario Morcone, Prefetto, direttore del Consiglio italiano rifugiati

ore 18, Che fare? L’interesse nazionale dell’Italia

Stati Uniti, Russia, Europa, Chiesa. In una fase storica che vede attenuarsi, fin quasi a venir meno, i tradizionali riferimenti geopolitici e culturali dell’Italia repubblicana, urge una riflessione matura sulle nostre priorità come paese. Visione e pragmatismo come antidoto al solipsismo.

Introduce/modera Lucio Caracciolo con

Alessandro Aresu, Consigliere scientifico di Limes

Lapo Pistelli, Vicepresidente Esecutivo Eni

Ilvo Diamanti, Professore di Analisi dell’opinione pubblica e del sistema politico europeo, Università di Urbino Carlo Bo