"Ghettoblaster": la rassegna musicale quest'anno va in onda su Facebook

La rassegna musicale "Ghettoblaster" quest'anno, per la prima volta, si terrà online.

Il festival, arrivato alla quinta edizione, si è sempre tenuto in piazza Don Gallo di Genova, ma quest'anno - per limitare il contagio da coronavirus - si terrà in modalità virtuale.

Il 3 e il 5 giugno, dalle 19,30 alle 20,30, l'associazione San Marcellino organizza la rassegna musicale in streaming su Facebook sulle pagine Goodmorning Genova e San Marcellino.

«Lo spirito che guida Ghettoblaster - spiegano gli organizzatori - è il rispetto per ogni espressione, la gratuità, il desiderio di raccontare se stessi attraverso la musica e condividerla, questa volta, arrivando ovunque ci sia un collegamento internet».

La programmazione

Mercoledì 3 giugno - ore 19

J-Fish

Giorgio by Night feat Collettivo Motoperpetuo

Roberta Barabino

Giulia e Michele

Associazione Culturale Cinqueminuti / Teatro Che

Fabrizio Gelli / Orco

Matteo

Misentotale

Jacopo Pagano

Gruppo musicale del Centro di Mediazione del carcere CeReSo 1 di Hermosillo, Sonora, Messico

Venerdì 5 giugno – ore 19