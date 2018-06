FuoriFormato: il festival internazionale di danza e videodanza

Quattro serate dedicate alla danza e alla videodanza a Villa Bombrini e al Teatro Altrove, con il festival internazionale FuoriFormato.

L'appuntamento è dal 26 al 29 giugno 2018: a incantare gli spettatori, 13 performance live e 20 film e 2 location tra Cornigliano e il centro storico. Il tutto a ingresso gratuito.

FuoriFormato è una rassegna di spettacoli, performance e videodanza dedicata alla danza contemporanea, organizzata dal Comune di Genova, curata da Teatro Akropolis, Rete Danzacontempoligure e Augenblick, realizzata con il sostegno di MiBACT e di SIAEnell’ambito dell’iniziativa Sillumina 2017 – copia privata per i giovani, per la cultura, che si svolgerà a Genova negli spazi di Villa Durazzo Bombrini, in collaborazione con Società per Cornigliano, e presso il Teatro Altrove da martedì 26 a venerdì 29 giugno 2018.

Giunto alla terza edizione, FuoriFormato conferma l’interesse del Comune di Genova e della città nei confronti della danza e delle sue espressioni, rinnovando l’attenzione ai linguaggi e alle sperimentazioni proprie della contemporaneità. Quattro giorni di danza dal vivo e videodanza, arricchiti da una sezione dedicata agli artisti Under 35. Nelle atmosfere di Villa Durazzo Bombrini e del suo parco, tre serate attraverso cui accostarsi alle visioni che animano la danza contemporanea, con artisti di livello nazionale e internazionale selezionati attraverso una call. L’ultima serata, al Teatro Altrove, dedicata alla visione dei film finalisti del contest internazionale di videodanza Stories We Dance. La sezione di spettacoli dal vivo è curata da Teatro Akropolis e Rete Danzacontempoligure, il contest Stories We Dance è curato da Augenblick.

Durante le serate a Villa Bombrini, il 26, 27 e 28 giugno, sarà attivo il punto ristoro a cura di Batarò Panino Contadino, e la sera del 29 sarà aperto il bar del Teatro Altrove.

Programma:

MARTEDI' 26 GIUGNO

Villa Durazzo Bombrini

ore 19.30

Il corpo in gioco – 30’

Performance conclusiva del laboratorio condotto da Teatro Akropolis.

ore 20.30

Cuenca/Lauro – (zero) – estratto

prima regionale – 20′ – Berlino

Un lavoro sulla demolizione delle strutture, come l’uragano fa con la casa. Sul labirinto impazzito delle nostre radici, dove si realizza l’essenza di ogni essere. Nell’azzeramento, dove tutto è fugace, si dispiega la vera vita che non ha forma.

ore 21.10

ENZdanzateatro – 330 per il tempo che passa. Primo studio sulla temporalità

anteprima – 20′ – Genova (spettacolo extra call a cura di Rete Danzacontempoligure)

Due figure curano il procedere del tempo generando campi relazionali che sempre si rinnovano. Un continuum spazio-temporale in cui i corpi risuonano per assonanza, sfalsamento, sospensione. Uno studio che nasce dal silenzio.

ore 21.50

Amalia Franco – A flower is not a flower, ovvero del corpo solido

prima regionale – 20′ – Taranto

Una deformazione del corpo che sale dall’interno. Il desiderio non concesso pienamente, che si gonfia e si sgonfia, cercando uno strappo per vivere. Un lavoro sul corpo e sull’utopia della sua forma stabile, ogni volta delusa dalla sua fragilità.

MERCOLEDI' 27 GIUGNO

Villa Durazzo Bombrini

ore 20.30

Caterina Basso / ALDES – Un minimo distacco

prima regionale – 20′ – Milano

In bilico tra un altrove interiore, fugace e fragile, e il peso vitale della terra. Qui un minimo distacco ci permette di guardare i nostri movimenti da fuori, di togliere peso, di attenuare quel presente che per natura è già diventato passato.

ore 21.10

Nicola Galli / TIR Danza – MARS

prima regionale – 40′ – Ravenna

Luminosità geometriche e sonorità siderali compongono uno spazio alieno dove il corpo in solitudine si svela, colonizza l’ambiente, infine evapora. In una lunga onda visiva, MARS presenta la meta più plausibile per il futuro sviluppo dell’umanità.

ore 22.10

Federica Dauri – Kheperer

prima regionale – 25′ – Roma

Un insetto osservato attraverso un microscopio. Una danza trasformativa in 45 centimetri di altezza. Una lenta metamorfosi del corpo e della percezione, frequentando la ricerca del limite fra essere umano e animale.

GIOVEDI' 28 GIUGNO

Villa Durazzo Bombrini

ore 18.30

Noi_Altri. Tra danza e cittadinanza – 25’

Performance conclusiva del laboratorio condotto da Rete Danzacontempoligure

ore 19.00

Quale pubblico per la videodanza?

Tavola rotonda con i giurati di Stories We Dance Ewa Gleisner, Mariam Al Ferjani, Francesca Bennett, Giorgio Montolivo.

ore 20.30

Luca Alberti / DEOS – Giovanni Di Cicco – Memories of the past

20′ – Genova

Un silenzio chiede di essere parlato. Dubbi e sussulti si sovrappongono nelle memoria, lasciando al corpo il compito di risuonare. Il movimento si fa istinto e provocazione del ricordo, diventando disvelamento necessario del presente.

ore 21.00

Koinè Genova – Perché mi hai abbandonato

prima assoluta – 30′ – Genova (spettacolo extra call a cura di Rete Danzacontempoligure)

La figura del padre come legge e guida. La necessità del rifiuto di un ordine precostituito per realizzare il proprio destino. Una dicotomia in cui si nasconde la coscienza di un legame necessario per comprendere il nostro essere nel mondo.

ore 21.50

C&C Company – PeurBleue

prima regionale – 25′ – Brescia

Piove. Per ripararsi una donna entra in un supermercato e si ritrova coinvolta in un attentato. Poi la paura: di morire, di sopravvivere, di ricordare, di dimenticare. La fine come l’inizio, in un batter d’occhio.

VENERDI' 29 GIUGNO

Teatro Altrove

ore 18.00

Proiezione film finalisti Stories We Dance – videodanza nazionale Under 35. Interviene il giurato di Stories We Dance Antonio Tagliarini.

1180 AND MORE, Riccardo De Simone, IT 2016, 1’22’’ • Choreography for toilets – Experiment 1, Andrea Nevi, IT 2017, 3’36’’ • COSMOSI, Lorenzo Puntoni e Valentina Sansone, IT 2017, 1’08’’ • Il Gioco dei Ruoli, Lucrezia Delle Foglie, IT 2018, 2’20’’ • Metamorfosi, Jacopo Benini, IT 2018, 1’09’’ • Saettanti Boummm, Pietro Firrincieli, IT 2016, 1’10’’ • Some Body, Francesco Puppini & Matteo Palmas, UK 2017, 2’38’’ • Vacuum, Salvatore Insana, IT 2018, 3’04’’ • Una città che danza, dance film conclusivo del laboratorio condotto da Augenblick

ore 19.00

interior/a – interior/a @ff

20′ – Genova (spettacolo extra call a cura di Rete Danzacontempoligure)

Una narrazione trasformata in nudità caotica. Un corpo presente e trascinato nel desiderio. Una scenografia che è solo memoria frammentata, mentre il suono irrompe profondo e ci lascia in balia dei nostri demoni.

ore 21.00

Proiezione film finalisti Stories We Dance – videodanza internazionale

BANG, Jan Vesala, DK 2018, 1’ (mature content) • Bird, Dunja Jocic and Marinus Groothof, NL/SRB 2016, 17’ • BODY HEAT, Matteo Marziano Graziano, IT 2018, 2’19’’ • Drop Out Bodies, Ludivine Large-Bessette, F 2017, 17’13’’ • In , there was ., Sarah C Prinz, USA 2017, 11’40’’ • Keeping Balance, Bernhard Wenger, A 2015, 5’13’’ • Platform 13, Camiel Zwart, NL 2015, 13’51’’ • Ravages, Alan Lake, CDN 2015, 14’ • Sink or Swim, Michiel Vaanhold, NL 2013, 10’ • This is HIT, Thomas Estournel, F 2016, 6’40’’ • Through the supermarket in five easy pieces, Anna Maria Jóakimsdóttir Hutri, FIN 2017, 8’40’’

ore 23.00

premiazione