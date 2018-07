Festival della prevenzione e innovazione in oncologia

AIOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica, organizza tre giorni in piazza della Vittoria per fornire informazioni sulla prevenzione, sull'innovazione terapeutica e sui progressi nella ricerca in campo oncologico.

Le tre giornate per prendere parte a questo importante appuntamento vanno dal 10 al 12 luglio 2018.

Verranno distribuiti booklet sulla prevenzione e sull'innovazione in oncologia.

Sono invitate le associazioni di pazienti, i familiari e i cittadini di tutte le età.