Festival Teatrale dell'Acquedotto 2018: il programma

Il Festival Teatrale dell'Acquedotto giunge alla sua decima edizione, con spettacoli, incontri, conferenze e passeggiate.

L'edizione 2018 si apre con la sezione dedicata ai bambini - l'Acquedottino - nelle giornate del 15, 16 e 17 giugno, che propone cinque spettacoli preceduti da animazione e dall'aperi-bimbo. Il Festival vedrà la propria anteprima il 13 giugno, con Mauro Pirovano e gli allievi del Conservatorio Paganini in "Raccontando in musica".

L'evento è parte della rassegna 'Genova Dei Festival', organizzata in collaborazione con il Comune di Genova.

Il programma:

Raccontando in musica: Anteprima del Festival

13 giugno 2018 18:30

Genova

Con gli allievi del Conservatorio Paganini e Mauro Pirovano, alle 18.30. Ai filtri del Seicento, zona Cà Bruxa.

Ingresso gratuito

“Red, ovvero quando Cappuccetto Rosso imparò l'inglese" - Acquedottino

14 giugno 2018 19:00

Genova

Un bambino con un cappuccetto rosso, disobbidiente alla mamma, perdutosi nel bosco imparerà a parlare l'ingelse.

Presso Oratorio San Giovanni Battista (Molassana Alta).

Ingresso gratuito

"Il flauto magico" - Acquedottino

15 giugno 2018 19:00

Genova

La fantastica avventura del principe Tamino alla conquista dell'amore, una ricerca che lo porterà sino alla conoscenza della propria saggezza.

Presso Oratorio San Giovanni Battista (Molassana Alta).

Ingresso gratuito

"La Cenerentola" - Acquedottino

16 giugno 2018 19:00

Genova

Sofia vive con la seconda moglie del papà e le due sorellastre. Ha 18 anni e non può partecipare al ballo delle debuttanti perché non possiede il vestito adatto ma il rimedio non tarderà a arrivare.

Presso il Piazzale della Chiesa di San Siro di Struppa.

Ingresso gratuito

"Il gigante egoista" - Acquedottino

17 giugno 2018 19:00

Genova

La storia di un gigante ancora esistente e molto egoista racconta che vivere comporta agire e interagire, pena: la solitudine.

Presso il Piazzale della Chiesa di San Siro di Struppa.

Ingresso gratuito

I Trallallero - Stondaiate

30 giugno 2018 18:30

Genova

Una squadra di celebri canterini liguri improvvisa melodie e partiture musicali, per raccontare tradizione e territorio. Presso Osteria I Piloni, zona Molassana.

La passeggiata inizia alle 17.30, lo spettacolo alle ore 18.30.

Ingresso gratuito

"L'ultima città", di Teatro dell'Ortica

1 luglio 2018 17:30

Genova

Gli spettatori incontrano gli abitanti di questa singolare città e le statue si animano, raccontando di vite esemplari e storie quotidiane di un tempo che chiede di non essere dimenticato.

Presso il Cimitero Monumentale di Staglieno.

Ingresso a pagamento

Alle radici della solidarietà - I mercoledì dell'Olmo

4 luglio 2018 17:30

Genova

Confraterinite: con Alessandro Siena, si racconta la storia della solidarità. Le radici, le ragioni e l'evoluzione degli enti.

Presso Municipio IV Media Valbisagno.

Ingresso gratuito

"Chilometro zero", di e con Pino Petruzzelli

6 luglio 2018 21:30

Genova

Un "uomo artigiano" sceglie di ripartire con un diverso modo di intendere il lavoro e la vita. Così, nel suo ristorante propone solo ricette a chilometro zero; ma come e perché si è spinto lassù, a 2000 metri di altitudine?

Presso la palestra a Sant'Eusebio.

Ingresso a pagamento

"Racconti per trenino e stazioni"

7 luglio 2018 16:00

Il trenino di Casella

Una stondaiata-spettacolo che animerà il viaggio a bordo del Trenino di Casella. Insieme a Mauro Pirovano, Marco Cambri e la COmpagnia Odeon di Montoggio, le improvvisazioni sulle radici e sulla storia di Genova e Liguria diventeranno materiale prezioso da portare nella valigia.

Alle ore 16.00, sosta Casella di h 1,30 lungo il viaggio da Manin a Casella - Stazione ferroviaria Casella.

Spettacolo gratuito: previsto pagamento della corsa ordinaria del trenino

Racconti sul territoiro di Mauro Pirovano e Marco Cambri

8 luglio 2018 18:30

Genova

Mauro Pirovano e Marco Cambri danno sapiente voce ai racconti sul territorio e i suoi abitanti con racconti estemporanei su musica e improvvisazione con il pubblico. Zona San Bernardo.

La passeggiata inizia alle 17.30, lo spettacolo alle ore 18.30.

Ingresso gratuito

Le radici del Mutuo soccorso - I mercoledì dell'Olmo

11 luglio 2018 17:30

Genova

Con rappresentanti Associazioni Mutuo Soccorso, intervento di Roberto Salvemini, presidente S.O.M.S. di Montesignano.

Presso Municipio IV Media Valbisagno.

Ingresso gratuito

"In teatro con i piedi per terra" di Compagnia Radici nel Cielo

12 luglio 2018 21:30

Genova

Pierdicca racconta con passione e intelligenza l'importanza della terra come legame atavico e indissolubile, con l'accompagnamento della musica dal vivo di Enzo Monteverde.

Presso il piazzale della Chiesa di San'Antonino.

Ingresso a pagamento

"Guglielmetti falegname, tranviere e partigiano" di Teatro dell'Ortica

13 luglio 2018 21:30

Genova

Bonomi e Carletti ripercorrono, insieme alla storia della Resistenza, quella più intima di Guglielmetti, a ricordare che sono gli uomini a fare la storia e che, accanto a quella del popolo, c'è quella di famiglia.

Presso il piazzale della Chiesa di Pino Soprano.

Ingresso a pagamento

"Fugit" di Rino Giannini

14 luglio 2018 21:30

Genova

Con i ragazzi del Liceo Marconi Delpino di Chiavari, accompagnati dalle canzoni di Romina Mognol. Una riflessione sul tempo, partendo da Orazio e passando per Kafka, Seneca, Petrarca, San'tAgostino, per finire con una riflessione dell'autore.

Presso lo spazio Coop di Valbisagno.

Ingresso gratuito

"Ecologia della parola", di Massimo Angelini - I mercoledì dell'Olmo

18 luglio 2018 17:30

Genova

Conversazione su alcune parole di uso quotidiano, per riflettere sulle radici del nostro tempo e sulla confusione che lo anima.

Presso Municipio IV Media Valbisagno.

Ingresso gratuito

"Naufraghi nella tempesta della pace"

20 luglio 2018 21:30

San Siro di Struppa

I temi di profughi, foibe, leggi razziali, fascisti, comunisti, solidarietà, derisione, ricordo e dimenticanza si incrociano lucidamente e drammaticamente per formare un quadro espressivo dove le grandi leggi della dinamica internazionale e dei blocchi politici si scontrano con la gente comune e la vita di tutti i giorni.

Presso la Chiesa di San Siro di Struppa.

Ingresso a pagamento

I giuliano, dalmati a Genova - I mercoledì dell'Olmo

25 luglio 2018 17:30

Genova

Intervista di Silvio Ferrari alla Signora Fides Bonich Bracco, vulgo Vera (profuga).

Presso Municipio IV Media Valbisagno.

Ingresso gratuito