Torna anche nel 2018 la Festa del Volontariato di Arenzano, organizzata dal consorzio Arenzano per Voi: quest'anno l'appuntamento sul lungomare è il weekend del 22 e 23 giugno.

Come vuole la tradizione, per due giorni la passeggiata a mare si riempirà di bancarelle, stand gastronomici e informativi delle varie associazioni che operano in paese.

Tutte le offerte andranno al fondo sociale del consorzio che vede i membri impegnati per Arenzano, in collaborazione con i servizi sociali del Comune.