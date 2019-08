Festa dell'Unità di Rossiglione

Dal 13 al 18 agosto prende il via la 73esima edizione della Festa de l’Unità a Rossiglione.

L'evento si svolgerà presso l’area Ex Ferriera, con un programma variegato per grandi e piccini.

Il ristorante, punta di diamante della Festa con un ricco menù, sarà funzionante tutte le sere e a mezzogiorno del 15 agosto.

Non mancherà lo spazio culturale: sarà allestita una mostra, a cura del Museo Passatempo di Rossiglione, per «Genova e il ricordo del ponte Morandi» ad un anno dalla tragedia, per ricordare le 43 vittime e per celebrare la Genova.