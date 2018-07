La Festa dell'Unità di settembre "trasloca" in Valpolcevera

Dopo i risultati sotto le aspettative alle elezioni politiche del 4 marzo, e dopo aver perso il governo della Liguria e di Genova, il Pd genovese sceglie di ripartire dalle periferie per la Festa dell'Unità: e dunque, quest'anno, niente più zona del Porto Antico.

La "settembrata" si terrà presso il circolo della Fratellanza di Pontedecimo, dal 12 al 16 settembre, dopo alcune voci che invece parlavano di una possibile collocazione della festa ai Giardini Luzzati. Una scelta, quella di traslocare in Valpolcevera, intrapresa per più ragioni: sicuramente la voglia di rimettere in moto il partito ripartendo da un luogo simbolico come la periferia, ma pesa anche la questione economica per cui, con meno consiglieri, amministratori, e parlamentari, i Dem di Genova devono fare i conti anche con la progressiva mancanza di fondi.

Non mancheranno come sempre stand gastronomici, intrattenimento e dibattiti: a breve il programma completo. Tra gli appuntamenti, per vincere la sfida di avere una buona affluenza anche se la festa verrà organizzata lontana dal centro, già fissato quello del 16 settembre con il segretario nazionale del partito, Maurizio Martina.