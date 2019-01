La Festa dello Sport torna nel 2019 con tante attività che tutti possono provare

Torna il consueto appuntamento con lo sport per tutti a Genova, da venerdì 24 a domenica 26 maggio, con la "Festa dello Sport", organizzata dal Porto Antico di Genova Spa in collaborazione con Uisp e Stelle nello Sport.

Una rassegna che propone da anni, negli spazi all'aperto dell'area del Porto Antico, tante attiivtà sportive tutte da scoprire e condividere: le associazioni sportive del territorio si metteranno infatti a disposizione dei cittadini e di tutti coloro che - giovani e meno giovani - vorranno provare una determinata disciplina.

E sono davvero tante le proposte accessibile gratuitamente: dall'arrampicata al tennis, dal volley al calcio, dal basket al baseball, dalle arti marziali al tiro con l'arco, passando per badminton, mountain bike, minimoto e tanto altro, per tre giorni in cui annoiarsi sarà davvero impossibile.