Sabato 17 agosto San Massimo di Rapallo festeggia la festa patronale, con sagra e musica.

Per la precisione, dalle 19,30 al via la sagra "Te lo do io il raviolo" con le specialità gastronomiche del territorio.

A seguire, maxi discoteca con snow-fluo-party e show di laser, a cura di dj Luca Angiolini.