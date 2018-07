Festa di San Lorenzo in Chiale e Marcia della Luce

Dal 9 al 12 agosto 2018 si terrà la festa patronale di San Lorenzo in Chiale con la Marcia della Luce, manifestazione sportiva che accompagna questo tradizionale evento.

Non solo sport e divertimento: ci saranno anche stand gastronomici di tipica cucina ligure, e dopo cena tutti a ballare all'insegna della musica rock e del ballo liscio/latino.

Per raggiungere la festa, bisogna dirigersi a Voltri in via delle Fabbriche, e seguire le indicazioni.