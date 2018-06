San Giovanni Battista a Masone, tra gastronomia, rogo della "stria" ed expo canina

L'Arciconfraternita Natività di Maria Santissima e San Carlo di Masone organizza la Festa di San Giovanni Battista.

L'appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 giugno, in piazza Castello, con eventi della tradizione come corteo storico, rogo della strega, esposizione canina, e altro.

Programma:

SABATO 23 GIUGNO

Ore 9,30: Santa Messa in Oratorio

Ore 21,30: Corteo storico e rappresentazione del martirio di San Giovanni Battista.

Seguirà il "Rogo della Stria".

Musica con gli Effetto Immediato.

DOMENICA 24 GIUGNO

Esposizione Canina Regionale riconosciuta ENCI, in collaborazione con il Gruppo Cinofilo Genovese.

Dalle ore 14: iscrizioni

Ore 15,30: inizio giudizi

Serata musicale con i Blu Basic

Durante la manifestazione saranno attivi servizio bar e, dalle ore 19 (domenica anche a pranzo) ristorante e stand gastronomici con farinata, frittelle, panini e patatine fritte.