Busalla, torna la "Festa delle Rose"

Torna a Busalla la “Festa delle Rose – Busalla è un fiore” nella sua XVI edizione: 9 e 10 giugno una due giorni interamente dedicata a sciroppo di rose, mercato dei prodotti tipici, giardinaggio, gastronomia ed eventi.

Busalla rivive nel secondo weekend di giugno, da ormai 16 edizioni, la tradizione della Festa delle Rose – Busalla è un fiore. Le Rose della Valle Scrivia, in questi anni, hanno goduto di grande eco, profumatissime e adatte a molte preparazioni gastronomiche, sono anche protagoniste di un rilancio della cultura tradizionale e del turismo della Valle Scrivia.

Ultimo testimonial della Rosa è stato l’astronauta Paolo Nespoli, al quale l’organizzazione della festa di Busalla ha fatto pervenire direttamente in orbita sulla Stazione Orbitante Internazionale un “miniquilt” che riproduce le famigerata rosa.

La festa della Rose di Busalla si svolgerà lungo il centro della cittadina dell’entroterra ligure sabato 9 e domenica 10 giugno.

Il programma prevede alcune anticipazioni per venerdì 8 giugno. Alle ore 9.00, infatti, in Villa Borzino, aprirà la rassegna Quilting Weekend Busalla, esposizione di quilting nel quale si snoda il percorso mostre “Baltimora, bellezza senza tempo” e “Fili&Arte” di Roberta Chioni, celebre artista di fama internazionale. Alle ore 20.30, tra le suggestive rocche della località Bastia (Busalla) il memorial “Mille luci per Livio”: escursione notturna di 5 Km a lume di candela. Sarà anche l’occasione per ricordare la mitica figura di Virginia Peirano, che sposò Paolo Spinola, ultimo proprietario di Palazzo Spinola di Pellicceria a Genova. Virginia sarà la protagonista di un attesissimo romanzo in Inghilterra. Caterina Olcese Spingardi e Mattero Moretti ci racconteranno l’appassionante vita di questa donna, alla quale fu dedicata anche una nuova rosa. La serata si concluderà con l’orchestra Carmen nella sala della musica di Villa Borizino.

Si entrerà nel vivo della manifestazione sabato 10 giugno, a partire dalle ore 10.00. Lungo tutto il paese e nelle piazze principali saranno allestiti mercatini di prodotti tipici, prodotti dell’artigianato locale, di antiquariato, di hobbistica e attività creative e giochi per bambini. Fulcro dei mercatini dei prodotti tipici saranno sciroppo di rose, marmellate e gelatine alla rosa, canestrelli aromatizzati alle rose, ravioli alla rosa, pasta con petali di rosa nell’impasto, birra alla rosa e tanti altri prodotti che vedono nella Rosa della Valle Scrivia il loro ingrediente principale. Al Ristorosa (apertura sabato, alle 12.00 e alle 19.00, domenica solo alle 12.00) sarà possibile degustare menù alla rosa oppure piatti della tradizione. Da non perdere assolutamente i ravioli con ripieno di petali di rosa e sugo alla rosa! Nei negozi di Busalla sarà allestita la mostra “La Rosa della Valle Scrivia scopre Busalla e il suo territorio”: disegni e opere artistiche realizzate dai bambini di Busalla in occasione della festa.

Nel pomeriggio di sabato la festa si espanderà anche nel parco di Villa Borzino, dove sarà possibile visitare la villa in un percorso tra storia e contemporaneità, interpretato dai giovani attori della compagnia teatrale “Artisti al Buio”.

Nella giornata di domenica, oltre ai mercatini già allestiti nel sabato della festa, nel lungo argine Scrivia si svolgerà la tradizionale Fiera di Sant’Antonio. Si informa che nella giornata di domenica sarà possibile disporre dell’ampio parcheggio che la soc. Iplom ha messo a disposizione per l’evento (via Carlo Navone, proprio accanto al Ponte Vecchio sullo Scrivia).

Nel pomeriggio spettacolo degli Sbandieratori di San Damiano d’Asti, lungo le vie cittadine e in villa Borzino. Inoltre intitolazione del nuovo roseto di Villa Borzino alle donne vittime di violenza. Il roseto è stato realizzato con la collaborazione dei ragazzi del Progetto Smart Valley – Piano Inclusione Abilità al plurale, finanziato tramite il Fondo Sociale Europeo.

A seguire spettacolo teatrale Viva le differenze abbasso l’indifferenza della compagnia Teatrando s’impara con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Busalla, e a conclusione la premiazione del concorso riservato ai ragazzi delle scuole. Concluderà la festa Silvana Ghigino, architetto e autrice del volume “Il parco nascosto – Villa Pallavicini a Pegli” (Sagep Editori), progettista tra le altre cose dei restauri di Villa Borzino: racconterà i significati esoterici del parco di Villa Pallavicini e alcune curiosità sul parco di Villa Borzino.

Durante la Festa delle Rose, gli esercizi commerciali di Busalla saranno aperti dalle 9.00 alle 19.30 nella giornata di sabato e dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 in quella di domenica. Le vetrine dei negozi saranno a tema floreale.

La Festa delle Rose è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Busalla e dalla Pro Loco di Busalla.

Info: www.festadellerose.prolocobusalla.it e www.comune.busalla.ge.it

Programma

Venerdì 8 giugno 2018

Dalle ore 10.0 alle ore 19.00 – Villa Borzino

Quilting Weekend BusallaEsposizione di quilting e percorso mostre “Baltimora, bellezza senza tempo” e “Fili&Arte” di Roberta Chioni

ore 20.30 – Santuario della Bastia

“Milleluci per Livio”

Escursione notturna di 5 Km a lume di candela

Prenotazione: www.gregvallescrivia.it

ore 21.00 – Biblioteca Bertha Von Suttner

Una rosa per Virginia Peirano, la Bella Époque in casa Spinola

Incontro con Caterina Olcese Spingardi e Matteo Moretti

ore 21.00 – Villa Borzino

Serata danzante con l’Orchestra Carmen

a cura della Pro Loco di Busalla

Sabato 9 giugno 2018

ore 10,00 – Apertura stand

» Piazza Macciò – Le rose della Valle Scrivia e i prodotti a base di rose, le eccellenze enogastronomiche del territorio

» Giardinetti di Largo Italia (mercatino dell’artigianato)

» Via San Giorgio (mercatino in collaborazione con CNA Liguria)

» Via Veneto (florovivaisti e giardinaggio)

» Piazza Ferralasco (mercatino di prodotti alimentari)

» Piazza Genova (mercatino di hobbistica, attività creative e giochi per bambini)

ore 10.00 – negozi di Busalla

inaugurazione della mostra degli elaborati dei ragazzi delle scuole che hanno partecipato al concorso “La Rosa della Valle Scrivia scopre Busalla e il suo territorio”

Dalle ore 10.0 alle ore 19.00 – Villa Borzino

Quilting Weekend Busalla

Esposizione di quilting e percorso mostre “Baltimora, bellezza senza tempo” e “Fili&Arte” di Roberta Chioni

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 – Villa Borzino

Una rosa per te

Master class di quilting con Edith Leidi e Rosella Ceriotti

(a numero chiuso, info filidivalle@gmail.com)

ore 12.00 – Piazza Ferralasco

Ristorosa: la migliore tradizione e innovazione in un menù con la Rosa della Valle Scrivia

ore 15.00 – piazza E. Macciò

Conosciamo la rosa

Approfondimenti culturali sulle Rose da Sciroppo delle Valle Scrivia:

Una storia millenaria con Rossella Ansaldi (JB Rose)

La rosa in cucina con Ilaria Fioravanti e Maria Giulia Scolaro

La rosa come motore dell’economia in valle Scrivia con Fabrizio Fazzari

ore 15.30 e ore 16.30 – Villa Borzino

Scopriamo il patrimonio culturale di Busalla: Villa Borzino

Percorso guidato all’interno della bellissima villa di Busalla con l’ausilio della compagnia teatrale “Artisti al buio” (ritrovo ad inizio tour in via 25 aprile, all’altezza dell’ingresso carrabile di Villa Borzino)

ore 18.00 – piazza Ferralasco

degustazione di bomboloni caldi con lo zucchero rosato la focaccia dolce al profumo di rose

con Valentina Venuti (foodblogger di Nondisolopane)

ore 19.00 – Piazza Ferralasco

Ristorosa: la migliore tradizione e innovazione in un menù con la Rosa della Valle Scrivia

ore 19.30

Chiusura stand

Domenica 10 giugno 2018

Per tutta la giornata

Lungo Argine Scrivia

Tradizionale Fiera di Sant’Antonio

ore 10,00 – Apertura stand

» Piazza Macciò – Le rose della Valle Scrivia e i prodotti a base di rose, le eccellenze enogastronomiche del territorio

» Giardinetti di Largo Italia (mercatino dell’artigianato)

» Via San Giorgio (mercatino in collaborazione con CNA Liguria)

» Via Veneto (florovivaisti e giardinaggio)

» Piazza Ferralasco (mercatino di prodotti alimentari)

» Piazza Genova (mercatino di hobbistica, attività creative e giochi per bambini)

Dalle ore 10.0 alle ore 19.00 – Villa Borzino

Quilting Weekend Busalla

Esposizione di quilting e percorso mostre “Baltimora, bellezza senza tempo” e “Fili&Arte” di Roberta Chioni

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 – Villa Borzino

Primo Quilting Day dei Fili di Valle (info filidivalle@gmail.com)

ore 12.00 – Piazza Ferralasco

Ristorosa: la migliore tradizione e innovazione in un menù con la Rosa della Valle Scrivia

ore 15.30 e ore 16.30 – Villa Borzino

Scopriamo il patrimonio culturale di Busalla: Villa Borzino

Percorso guidato all’interno della bellissima villa di Busalla con l’ausilio della compagnia teatrale “Artisti al buio” (ritrovo ad inizio tour in via 25 aprile, all’altezza dell’ingresso carrabile di Villa Borzino)

ore 15.00 – Villa Borzino

Battesimo della sella

A cura del Centro Ippico “Lo Scrivia”

Ore 17.00 – piazze di Busalla e Villa Borzino

Spettacolo con gli Sbandieratori di San Damiano d’Asti

ore 17.00 – piazza E. Macciò

presentazione del libro Acqua di fiori d’arancio di Ilaria Fioravanti e Enrica Monzani

ore 17.00 – Villa Borzino

Intitolazione del nuovo roseto di Villa Borzino alle donne vittime di violenza in collaborazione con Il roseto è stato realizzato con la collaborazione dei ragazzi del Progetto Smart Valley – Piano Inclusione Abilità al plurale, finanziato tramite il Fondo Sociale Europeo.

A seguire spettacolo teatrale Viva le differenze abbasso l’indifferenza della compagnia Teatrando s’impara con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Busalla, e a conclusione premiazione del concorso “La Rosa in Valle Scrivia” – riservato ai ragazzi delle scuole (gli elaborati dei ragazzi sono esposti nelle vetrine dei negozi di Busalla)

ore 18.00 – Villa Borzino

Il parco nascosto – Villa Pallavicini a Pegli e curiosità culturali su Villa Borzino

Incontro con Silvana Ghigino, architetto progettista dei restauri di Villa Pallavicini e di Villa Borzino

ore 20.00

Chiusura stand e arrivederci al prossimo anno

8-9-10 giugno – Antica Trattoria Semino, Busalla (largo Italia, 34)

Degustazione di piatti con le Rose della Valle Scrivia

(info e prenotazioni T. 010 96 48 014)

9-10-15-16 giugno – Trattoria Al Vecchio Scalo, Isola del Cantone (via Roma)

Menù delle Rose– dall’antipasto al dolce con le Rose della Valle Scrivia

(info e prenotazioni T. 010 96 36 032)