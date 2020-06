Festa della Repubblica: il Teatro della Corte omaggia chi combatte contro il Covid-19

L’Ilsrec (Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea “Raimondo Ricci”) e il Teatro Nazionale di Genova, insieme a Regione Liguria e Comune di Genova, celebrano la Festa della Repubblica con l’evento “Libertà, Cultura, Civiltà. Dalla Liberazione alla Repubblica” che si terrà lunedì 1 giugno alle ore 18.30 presso il Teatro della Corte / Ivo Chiesa. L'evento si svolgerà a porte chiuse e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del teatro.

L’iniziativa, a cui hanno collaborato anche il Teatro Carlo Felice, l’Università di Genova, il MIUR e il Polo del Novecento, verrà presentata dal direttore del Teatro Davide Livermore insieme al presidente dell’ILSREC Giacomo Ronzitti ed è previsto l’intervento in streaming del Ministro per i Beni e le Attività Culturali Dario Franceschini che ha concesso il patrocinio all’evento, insieme a Regione Liguria.

«La festa del 2 giugno è la festa su cui si fonda la nostra società ed è giusto celebrarla in teatro - dichiara il direttore Davide Livermore - luogo in cui storicamente i cittadini hanno avuto la capacità di creare una coscienza dell’essere comunità, e dove alla fine della guerra si è celebrato il senso di libertà con quello che è stato, finalmente, il compimento di un sogno di Repubblica che aveva preso forma dal Risorgimento. In questa serata straordinaria, che riunisce le nostre Istituzioni, l’arte e il teatro diventano in qualche modo l’amplificatore emotivo e poetico delle istanze morali dei Padri Costituenti».

Alcuni brani degli interventi dell'Assemblea Costituente verranno letti dagli attori del Teatro Nazionale di Genova (Ugo Dighero, Carla Signoris, Pino Petruzzelli, Barbara Moselli e Paolo Li Volsi) accompagnati dal Quintetto d’archi del Teatro Carlo Felice, diretto dal Maestro Paolo Silvestri. Il coordinamento registico della serata è di Giorgio Gallione.

Questo evento vuole essere anche un vero e proprio omaggio a chi ha combattuto in prima linea durante l'emergenza Covid-19: ci sarà spazio per la testimonianza del direttore del pronto soccorso dell’Ospedale Galliera, di un' infermiera dell’Ospedale San Martino, del capo cantiere del nuovo ponte di Genova e di altri protagonisti di questi mesi.

Il programma completo