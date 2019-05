Festa della Repubblica: "Palazzi svelati" e fuochi d'artificio in piazza De Ferrari

Domenica 2 giugno tornano per la Festa della Repubblica i “Palazzi svelati” e i fuochi d’artificio in Piazza De Ferrari.

Salgono a 28 quest’anno le sedi istituzionali normalmente chiuse al pubblico che apriranno le porte ai cittadini: tutti gli ingressi sono gratuiti, in alcuni casi sono previste visite guidate.

L'esposizione "Ispirarsi a Caravaggio"

In particolare nella sede della Regione Liguria sarà allestita “Ispirarsi a Caravaggio”, a cura di Anna Orlando. Saranno esposte due preziose copie seicentesche di un Caravaggio perduto, entrambe generosamente prestate da collezionisti privati genovesi: la prima di Bernardo Strozzi e la seconda di autore anonimo e mostrata per la prima volta al pubblico. Una terza copia, di cui sarà esposta una riproduzione, si trova in Inghilterra nella collezione privata della Regina Elisabetta.

A tutti coloro che visiteranno la sede regionale sarà regalato un nastrino tricolore.

Regione Liguria inoltre aprirà per la prima volta anche la Sala Operativa della Protezione Civile.

Le novità

Fra le novità l'apertura al pubblico della Galleria secondaria di Palazzo Bianco, dove sono conservate in deposito le opere delle civiche collezioni che non trovano spazio nelle sale. Quest'area del museo non è normalmente accessibile, al suo interno sono conservate opere di grande pregio provenienti prevalentemente da botteghe genovesi o fiamminghe, fra cui dipinti di Strozzi, Fiasella, Piola, Wildens e tanti altri.

Nell’occasione i Musei di Strada Nuova saranno visitabili gratuitamente (a parte la mostra di Dürer, che resterà a pagamento).

Chiudono il panorama delle novità l’Accademia Ligustica delle Belle Arti (palazzo, scuola, museo), la Corte dei Conti, il carcere di Pontedecimo (per il quale, come anche per la Casa Circondariale di Marassi, è necessaria la prenotazione via mail) e la sede dell’Inail.

Fuochi d'artificio a ritmo di musica

A chiudere la giornata, dalle ore 21.30 in piazza De Ferrari i tradizionali fuochi d’artificio a ritmo di musica: gran chiusura con l’Inno d’Italia.

«Per il terzo anno apriamo al pubblico la sede della Regione Liguria, e per la prima volta anche la Sala Operativa della Protezione Civile”, ha sottolineato Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria. “Si tratta di un gesto simbolico, nella festa della Repubblica che è la festa di tutti gli italiani, per invitare i cittadini a scoprire i luoghi e i meccanismi delle istituzioni che regolano la vita nazionale: è un modo per dire basta alla politica delle segrete stanze, anche una semplice apertura di un palazzo può contribuire ad accorciare la distanza che ancora è percepita fra le istituzioni e il cittadino. Il successo di questa iniziativa, per la quale è doveroso ringraziare il lavoro della Prefettura, si vede dal numero di Palazzi che aderiscono: ogni anno qualcuno in più, trasformando il 2 giugno in un appuntamento atteso. Vi aspettiamo nei 28 palazzi, e la sera vi aspettiamo per i tradizionali e spettacolari fuochi d'artificio tricolori in Piazza De Ferrari».

«Anche il Comune di Genova si fa parte attiva di questa splendida iniziativa promossa dalla Regione Liguria con l’ingresso gratuito dei Musei di Strada Nuova”, ha commentato il Sindaco di Genova Marco Bucci. “Sarà un modo per i genovesi di scoprire palazzi e sedi solitamente non accessibili, comprenderne il valore storico e artistico. Allo stesso modo sarà un’occasione in più da offrire ai tantissimi turisti che continuano ad affollare la nostra città. L’invito ai nostri concittadini è non solo quello di godersi le bellezze che abbiamo a Genova, ma anche di partecipare ai fuochi d’artificio in piazza De Ferrari».

«Il 2 giugno è la festa fondativa della Repubblica. Noi cerchiamo sempre di unire a questo evento dei momenti di riflessione, momenti istituzionali e momenti di festa”, ha dichiarato il Prefetto di Genova Fiamma Spena. “Palazzi Svelati non va visto è un mini-Rolli: è una cosa ben diversa, l’apertura delle sedi istituzionali è un momento di vicinanza fra istituzioni e cittadini che fanno festa insieme in una giornata di condivisioni di ideali. Non si tratta infatti solo di prestigiosi palazzi di cui Genova è ricca, ma anche luoghi come il carcere o l’Inail, che con la loro apertura dimostrano di voler venire incontro alla cittadinanza».

Palazzi svelati

1) AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

Viale Brigate Partigiane, 2

10.00-13.00 e 15.00-17.00

2) CAPITANERIA DI PORTO

Via Magazzini Generali

9.00-12.30

3) CASA CIRCONDARIALE DI MARASSI

Piazzale Marassi, 2

9.00-13.00

prenotazione cc.marassi.genova@giustizia.it (allegare documento d’identità)

4) CASA CIRCONDARIALE DI PONTEDECIMO

Via Coni Zugna, 32

9.00-13.00

prenotazione cc.marassi.genova@giustizia.it (allegare documento d’identità)

5) CASERMA SAN GIORGIO - COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Piazza Cavour, 1

9.00-13.00

6) COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Via Albertazzi, 2

9.00-12.00

visite guidate

7) COMPLESSO MONUMENTALE S. IGNAZIO - ARCHIVIO DI STATO

Via S. Chiara, 28 r

10.00-19.00

visite guidate ore 10,12,14,16,18); illustrazione di tecniche di restauro su documenti (ore 11,15,17)

8) CORTE DEI CONTI

Viale Brigate Partigiane, 2

9.00-13.00

Due magistrati spiegheranno ruolo della Corte dei Conti nell’ordinamento giuridico italiano (ore 11)

9) FORTE SAN GIULIANO - COMANDO PROVINCIALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Via Gobetti, 5

9.00-13.00

10) INAIL - Sede della Direzione regionale Liguria

Via G. D’Annunzio, 76

10.00-12.30

visite guidate (ore 10, 11, 12) previa prenotazione: 0105463 205/747

11) ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA MILITARE

Passo dell’Osservatorio, 4

9.30-12.30

visite guidate

12) MUSEO DEL RISORGIMENTO - ISTITUTO MAZZINIANO

Via Lomellini, 11

10.00-19.30

apertura straordinaria con ingresso gratuito

13) DEPOSITI DI PALAZZO BIANCO

Via Garibaldi, 11

10.00-19.30

14) BANCA D’ITALIA

Via Dante, 3

10.30-18.00

visite guidate

15) PALAZZO DEGLI UFFICI FINANZIARI - AGENZIA DELLE ENTRATE

Via Fiume, 2

9.00-13.30

visite guidate

16) PALAZZO DELL’ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI

Largo Pertini, 4

14.30-18.30

visite guidate

17) PALAZZO DELLA BORSA

Via XX Settembre, 44

15.00-22.00

18) PALAZZO DELLA CITTA’ METROPOLITANA

Piazzale Mazzini, 2

11.00-19.00

visite guidate

19) PALAZZO DELLA REGIONE LIGURIA

Piazza De Ferrari, 1

10.00-18.00

visite guidate e un ricordo tricolore per tutti i visitatori

20) PALAZZO DORIA SPINOLA - PREFETTURA - CITTÁ METROPOLITANA

Largo Eros Lanfranco, 1

10.00-19.00

visite guidate

21) PALAZZO PATRONE - COMANDO MILITARE ESERCITO LIGURIA

Largo della Zecca, 2

9.00-12.00

visite guidate

22) PALAZZO REALE

Via Balbi, 10

13.30-19.00

ingresso ridotto 2 euro e ingresso ridotto a 1 euro per le mostre

23) PALAZZO SAN GIORGIO - AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Via della Mercanzia, 2

10.00-13.00

visite guidate (ore 10-11-12) su prenotazione (in collaborazione con la delegazione FAI di Genova)

24) PALAZZO TOBIA PALLAVICINO - CAMERA DI COMMERCIO

Via Garibaldi, 4

10.00-19.00

25) PALAZZO TURSI - COMUNE DI GENOVA

Via Garibaldi, 9

13.00-19.00

26) PROTEZIONE CIVILE REGIONALE - Sala Operativa

Viale Brigate Partigiane, 2

10.00-13.00 e 15.00-17.00

27) PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

Viale Brigate Partigiane, 2

10.00-13.00

28) QUESTURA DI GENOVA

Via Armando Diaz, 2

9.00-13.00

visite guidate (con illustrazione servizi di Polizia Scientifica, Centrale Operativa, vetture impiegate nel servizio di controllo)

Photo credits: Marco Paba