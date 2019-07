Festa dei ragazzi delle quattro province a Fontanarossa di Gorreto

Sabato 3 agosto, a Fontanarossa di Gorreto (GE), i giovani e i giovanissimi amanti dei canti, delle musiche e dei balli delle Quattro Province hanno l'opportunità di incontrarsi per tenere viva la tradizione: suonatori, canterini, gruppi di canto e ballerini sono i bemvenuti per passare insieme una giornata all'insegna della musica e del divertimento.

Grande serata finale con pasta e vino per tutti a offerta libera!

Il ricavato verrà devoluto in beneficenza per aiutare Monica, un'amica in difficoltà.

Per chi fosse interessato saranno disponibili prati puliti per accamparsi e pernottare dopo l'evento.