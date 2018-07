Festa di San Siro di Struppa tra Sagra degli Gnocchi, musica e altro

Grandi festeggiamenti per la festa patronale di San Siro di Struppa, tra iniziative religiose, ricreative, sagre e musica, dal 28 giugno al 7 luglio 2018.

Il programma:

GIOVEDI' 28 LUGLIO:

Ore 21: Santa Messa in Ca' dei Dolcini

VENERDI' 29 LUGLIO E DA LUNEDI' 2 A VENERDI' 6 LUGLIO

Ore 9: Santa Messa in Abbazia

VENERDI' 6 LUGLIO

Sagra degli Gnocchi

Ore 19,30: nona edizione del "San Sirino d'Oro", festival canoro per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni

Ore 21: Serata danzante con Orchestra Magghy

SABATO 7 LUGLIO

Memoria liturgica di San Siro

Ore 9: Santa Messa in Ca' dei Dolcini

Ore 11: Santa Messa in Abbazia celebrata dal prete novello don Davide Ricci. Sono invitate in particolare le famiglie che celebrano i 25 e 50 anni di matrimonio.

Ore 17: Santa Messa solenne della festa aptronale con Sante Cresime, presieduta da S.E. Mons. Nicolò Anselmi

Serata gastronomica nell'area Dotta

Ore 21: serata danzante con Orchestra Aramini

DOMENICA 8 LUGLIO

Festa di Sant'Alberto

Ore 11,30: Santa Messa in Oratorio

Le sere del 6 e 7 luglio saranno aperti il bar, gli stand gastronomici, la S.O.C. Bocciofila San Siro, la pesca di beneficenza. Il Gruppo Bricolage esporrà i propri manufatti.

Il ristorante è al coperto.