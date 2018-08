Festa patronale di Busalla, il programma

Eventi civili e religiosi per la Festa Patronale di Busalla, organizzata per aiutare l'asilo infantile.

Tra le attività in programma, dal 6 al 9 settembre, giochi, attrazioni varie, incontri musicali e ballabili, eventi culturali e ludici.

Ristorante in piazza Ferralasco, gastronomia ai Giardinetti di Via Mazzini e ancora altri eventi in "piazza dello Sport" e "piazza dei Sapori" con mercatini con prodotti agricoli locali, mercatini artigianali, pesca di beneficenza, lotteria delle piante, sfilata di moda, processione con gli artistici Cristi.

Domenica, alle 23,45, spettacolo pirotecnico.

Gallery