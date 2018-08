Festa Patronale di Borgo Fornari tra street food, festa della birra e della lasagna

La Pro Loco Borgo Fornari organizza la Festa Patronale della frazione di Ronco Scrivia, con un calendario ricco di novità.

Il programma:

DOMENICA 12 AGOSTO

Street Food du Burgu. La giornata avrà inizio dalle ore 16 e sarà patrocinata dall’Ente parco Antola e rientra nel progetto “Borghi Autentici”. In questa prima edizione la Pro Loco (con la collaborazione delle altre associazioni e dei commercianti locali) ha organizzato una giornata di festa che coinvolgerà l’intero paese dalla chiesa di Pieve fino all’istituto Primo Levi. Chi arriverà a Borgo potrà trovare banchetti e food trucks che proporranno pesce fritto, baccalà e acciughe, farinata, ravioli, caciucco, gnocco fritto, porchetta, hamburger, piatti e prodotti tipici regionali, tigelle, battuta di fassona, vini e birre. I piatti si potranno gustare seduti ai tavoli posizionati nella “via Vecchia”, in piazza Carpaneto o nel parco A. Traunik, oppure passeggiando lungo le vie del paese. Per l’occasione, esibizione del Gruppo Bricchi Gotti e Lambicchi di Casanova, Balli Caraibici proposti dalla locale Scuola di Ballo “EB Alma Latina ASD di Ermanno”, concerto del gruppo valligiano Rockbrothers e ancora la simpatia del Marmago Vittorio (il mago marmaio). Presso il parco dell’istituto Primo Levi, il maneggio Savy Horse metterà a disposizione i propri cavalli per grandi e piccini, infine in piazza Bafico ed in piazza Carpaneto giochi ed attrattive varie.

Osservazione delle stelle al Castello di Borgo Fornari. In serata, con la collaborazione di Regione Liguria, Comune di Ronco Scrivia, Fie e CAI si salirà al Castello percorrendo il “Sentiero dei Folletti” guidati dai componenti del Gruppo Escursionistico Giovanile Valle Scrivia (GR.E.G.). Il sentiero (partendo dall’Asilo sino al Castello) è stato inserito nel programma regionale La Mia Liguria; al Castello, gli amici dell’Osservatorio del Righi di Genova faranno ammirare le stelle da una postazione privilegiata.

MARTEDI' 14 AGOSTO

Borgo in birra... ma non solo. Una serata per “non vecchi” con brace, hamburger, patatine, birra e per chi vuole lasagne al forno ed al bar cocktail speciali. Nella serata si esibiranno i Dominoes con un tributo ai Pink Floyd e si ballerà con il DJ Set di Matt&Alex.

MERCOLEDI' 15 AGOSTO (FERRAGOSTO)

Sagra della Lasagna al forno. Dalle 19 si apriranno gli stand gastronomici con lasagne al forno, brasato al barolo e specialità alla griglia. Sarà presente una fornitissima vineria con i vini dell’Alto Monferrato; la serata proseguirà sulle note del ballo liscio con l’orchestra spettacolo Enrico Cremon. In tutte le serate nell’asilo Davidson ci sarà l’immancabile pesca di benficenza.

Per i bambini nelle giornate del 14 e 15 sulla piazza antistante l’asilo ci saranno giochi ed attrattive varie.

La Pro Loco ed i Commercianti del paese contribuiranno a rallegrare le vie del paese con la classica illuminazione, e tutti i cittadini sono invitati a illuminare i propri balconi e terrazzi per rendere ancora più vivace il paese.