Festa dei Nonni a Oregina

L’Associazione Amici di Via Napoli in collaborazione con la Rete di Oregina e l’Associazione Culturale Azzurra, per ringraziare i nonni e le nonne, organizzano domenica 30 settembre 2018 a partire dalle ore 14,30, un pomeriggio di intrattenimento per le famiglie con giochi di carte, lettura di favole, karaoke e altro.

E per chi vorrà fermarsi, buffet freddo con oblazione libera.

Il 2 ottobre si celebra la Festa dei Nonni istituita ufficialmente dal Parlamento nel 2005 per riaffermare il ruolo fondamentale che la figura dei nonni rappresenta per la famiglia e la società affiancando le già più celebri feste della mamma e del papà.

La ricorrenza, che cade il 2 ottobre, giorno in cui la Chiesa celebra gli Angeli, è concepita come un momento di incontro e di riconoscenza nei confronti dei nonni-angeli custodi dell’infanzia.

L'istituzione della festa prevede l'impegno da parte degli Enti locali (Regioni, Province e Comuni) ad istituire iniziative per valorizzare il ruolo dei nonni e inoltre previsto un premio annuale consegnato, dal Presidente della Repubblica, al nonno e alla nonna d’Italia.

