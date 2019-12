Festa di Natale a Bolzaneto, tra pedalate e musica

Sabato 21 dicembre 2019 sarà una giornata all'insegna della musica, dello sport e delle feste a Bolzaneto in occasione dell'imminente Natale.

Appuntamenti in via Bettini, piazza Livraghi, piazza Rissotto e piazza Rismondo.

In piazza Rissotto in particolare si terrà la prima edizione della pedalata "Bolza in bike". Nel resto delle location, musica per tutti i gusti con cover, dance, karaoke e i successi di Vasco Rossi, con gli artisti Daniel Palomba, Enzo, Andre e Ale, e Spot 41.