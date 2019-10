"Dall'A alla Zucca": torna la famosa mostra di Murta tra gastronomia e concorsi

Se la zucca è la regina dell’autunno, Murta è il posto migliore che le dedica tributo.

L’appuntamento con la tradizionale Mostra della Zucca "Dall'A alla Zucca" è per i due fine settimana 9-10 e 16-17 novembre 2019, nel piccolo paesino alle spalle di Bolzaneto, sulle colline genovesi.

Il tema di questa 33esima edizione, organizzata dal Comitato Promotore della mostra con il patrocinio del Comune di Genova, è: "Murta: la Zucca dice ...trentatré! Il benessere che arriva dalla natura”.

Zucche di ogni forma e bellezza saranno esposte in un ambiente naturale, contornate di piante e fiori. Chi vuole partecipare alla Mostra, può portare le sue zucche presso la Parrocchia di Murta (dal 3 all'8 novembre dalle ore 15 alle ore 18): ricchi premi per la zucca più grossa, la più lunga, la più strana e la più bella.

Nel corso dei due fine settimana su cui sarà articolata la rassegna, saranno esposte prelibatezze e piatti tipici, presentati da ristoratori famosi ed ottenuti con l'utilizzo di questo stupefacente vegetale.

Lavori scolastici, attività didattiche dell'Osservatorio Astronomico di Genova (OAG), escursioni organizzate dal CAI Bolzaneto e gli immancabili stand gastronomici dove assaggiare piatti a base di zucca e degustare il vino Novello, completano l'offerta di questa manifestazione dedicata alla Zucca, la prima di questo genere in Italia.

L'evento non ha fini di lucro: l'intero ricavato sarà infatti devoluto in beneficenza.

E non dimenticare la macchina fotografica: il sito Internet della Mostra attende le tue foto!