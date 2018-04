La festa delle Matricole dell'Università

La festa delle matricole come ogni anno torna a Genova: il 14 aprile sarà un'intera giornata dedicata agli universitari con giochi e divertimento.

Si tratta di un'occasione per riposarsi e per bere e mangiare gratis tutto il giorno: ai goliardi basta solo il tesserino universitario e per vino, focaccia e salumi.

L'appuntamento è in piazza Matteotti dalle ore 12.