Festa in maschera con Glemyr Hernandez

Sabato 10 febbraio 2018, dalle 20.30, al Cezanne Disco Club (010 541607, sito www.cezannedisco.it) appuntamento speciale per festeggiare sabato grasso e il Carnevale con una serata in maschera. La festa inizia con la cena al buffet del Cezanne e prosegue in pista con la super ospite Glemyr Hernandez e le special Girls latin danve. A seguire, spazio alla musica dance e revival di dj Fabrizio Cignetti e dj Allerino, che faranno ballare il pubblico sugli ultimi successi e sulle intramontabili hit. Mentre condurrà la serata il vocalist Franco Nativo.

La cena a buffet è compresa nel costo della prima consumazione a 15 Euro.

Per prenotazioni: 347 4224027 (anche whatsapp).