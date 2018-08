Festa della Madonna della Salute ai Giovi

Torna la tradizionale Festa Patronale della Madonna della Salute con buona musica e le immancabili specialità gastronomiche locali, che si svolgerà dal 24 al 26 agosto 2018 sulle alture del Passo dei Giovi, in località Giovi Chiesa.

Programma festa patronale Madonna della Salute 2018

Venerdì 24 agosto

Ore 19​ sagra del minestrone

Ore 21 ​Musica rock e pezzi originali ed inediti interpretati dai Rockbrothers, la più giovane band italiana.



Sabato 25 agosto

Ore 19 ​sagra della trenetta

Ore 21 selezione di hits internazionali tratte dai duetti più celebri del pop a partire dagli anni ‘60 sino ai nostri giorni interpretati da Maury & Corinne International Live Duets



Domenica 26 agosto

Ore 10.30​ solenne celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Nicolò Anselmi – Vescovo Ausiliare di Genova - animata dalla Cantoria della Parrocchia.

Ore 12.30​ raviolata su prenotazione in Parrocchia o contattando il numero 347 176 13 14.

Ore 17 vespri Solenni presieduti da Mons. Carlo Sobrero – Vice Economo della Curia di Genova. A seguire processione con gli Artistici Crocefissi e al termine benedizione dei bambini.

Ore 19 sagra della polenta.

Ore 21 musica dal vivo con The ex president Band.

Tutte le sere funzioneranno gli stands del bar, delle crepes, della pesca di beneficenza, lotteria delle piante, Trenino, Mercatino “du Repessin”, tiro ai barattoli. Sarà possibile partecipare alla gara a premi di gariccio e visitare la “Mostra contadina”.