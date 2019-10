Festa di Hallowen dell'Associazione Amici di via Napoli

L’Associazione Amici di Via Napoli ha organizzato il giorno 1 novembre 2019 la Festa di Halloween all’insegna del “dolcetto-scherzetto” sia per i bambini sia per gli adulti.

Un'occasione per il quartiere e per la cittadinanza per poter trascorrere insieme ore di svago e divertimento.

L'appuntamento è a partire dalle 15 alla sede dell'associazione, in via Bartolomeo Bianco 4 C.

Dalle ore 19 e fino a tarda sera, serata gastronomica per tutti.

Gallery