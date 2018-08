Festa di fine agosto in pista al Goa Beach

Venerdì 31 agosto 2018 al GOA Beach (Lungomare Lombardo 21), dalle 22, ritorna l’appuntamento del venerdì notte targato Cezanne Disco Club di Beppe Cantatore. Durante la serata si festeggerà la Festa di fine agosto con doppia pista commerciale e latina e spettacolo pirotecnico.

Non mancheranno le sorprese, come la sfilata a cura della maestra Glemyr Hernandez. Come da tradizione, nella pista in riva al mare si ballerà sui ritmi latini, in compagnia dei ballerini Glemyr e Raul Hernandez, mentre nella pista a bordo piscina spazio alla musica disco e commerciale con i dj Allerino e Fabrizio Cignetti e tutti i più grandi successi degli anni 80 e 90.

Info: 3474224027.