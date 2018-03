Festa della Donna tra sex toys e incontri con la sessuologa

Giovedì 8 marzo 2018, presso Edusex in via San Luca 12/47, si terrà uno speciale evento per la Festa della Donna: un aperitivo a tema in cui si parlerà di sesso insieme con Chiara Nardini, sessuologa, psicologa e psicoterapeuta.

Verranno anche presentati i sex toys del marchio tedesco Fun Factory.

Solo su prenotazione: 3247733240 - contatti@edusex.eu