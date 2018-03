Spettacolo "7 minuti" alla Sala Chiamata del Porto per l'8 marzo

Un modo diverso per trascorrere l'8 marzo, una storia di donne su un tema importante del nostro tempo: il lavoro e a quali compromessi si è disposti a scendere per poterlo mantenere.

«Cosa sono 7 minuti di pausa in meno? Soltanto una piccola rinuncia che una multinazionale, dopo aver acquistato una vecchia e gloriosa azienda tessile, chiede a operaie e impiegate garantendo, in cambio, che non ci saranno licenziamenti. Chiuse in una stanza a discutere, undici donne dovranno decidere se accettare. Sette minuti sembrano pochi e la delegata del Consiglio di fabbrica all’inizio è la sola ad avere dei dubbi. Ma a poco a poco il dibattito si accende e ognuna delle donne dovrà ripercorrere pubblicamente la propria vita prima di arrivare al voto».

Inizio spettacolo ore 21. Biglietto a 10 Euro.

Apericena alle 19.30.

Per informazioni: info@amicidijachy.it