L'8 Marzo a Rivarolo, tra shiatsu, gastronomia, musica, sport

Il Dopolavoro Ferroviario Genova celebra la Giornata della Donna con una giornata intera di eventi aperti a tutti e tutte, tra riflessioni, impegno e convivialità.

Programma

Venerdì 8 marzo presso la struttura di via Roggerone, a Rivarolo, si inizia al mattino con un'ora di ritratti alle donne a cura del vignettista Benny Naselli. Alle 9, seduta gratuita di autoshiatsu. Poi alle 10,30 colazione per tutti, e alle 11 conferenza "Le signore dell'arte" con presentazione del libro "La violenza sulle donne nella storia".

Alle 12,30 brindisi in musica.

Nel pomeriggio foto alle donne presenti a cura del Gruppo Fotografico DLF. Alle 15,30 lezione di nordic walking all'aperto, e alle 16,30 "Le donne recitano le donne". Alle 17 proiezione del documentario "L'uomo che riparava le donne".

Alle 19 unica attività a pagamento della giornata: apericena con concerto (5 euro).

Il progetto culturale "Lo Scoglio dell'Albatros"

L'iniziativa fa parte del progetto culturale "Lo scoglio dell'Albatros" vuole essere un approdo e un punto di partenza per la Valpocevera, i cui problemi socio ambientali sono stati amplificati dal recente crollo del ponte Morandi.



Il trasferimento della sede del Dopolavoro Ferroviario Genova in via Roggerone, a Rivarolo, permette di moltiplicare e ulteriormente qualificare l’offerta di incontro, formazione, socialità. L’obiettivo è offrire a tutte le associazioni e realtà già operanti sul territorio un contenitore ove proporre le proprie attività, nella convinzione che grazie al dialogo e alla conoscenza reciproca sarà possibile riqualificare la “periferia”.



Il progetto prevede una serie di iniziative – incontri con esperti, laboratori, proiezioni, corsi, presentazioni di libri e molto altro – incentrate su diverse tematiche di interesse: dall’ambiente (con un occhio di riguardo nei confronti della Valpolcevera) alla storia, dall’arte ai viaggi, dalle buone pratiche alla cucina, passando per la salute e altri argomenti di stringente attualità, adatti a un pubblico di tutte le età.