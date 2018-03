Festa della Donna: lezione gratuita di krav maga

La palestra Palagym Assarotti, in via San Bartolomeo degli Armeni 1, organizza una lezione gratuita di krav maga (action woman krav maga) per tutte le donne, in occasione dell'8 marzo.

Per info e prenotazioni 3474263743.

Il krav maga è un sistema di combattimento ravvicinato e autodifesa di origine israeliana, nato in ambienti ebraici dell'Europa centro-orientale e sviluppatosi nella stessa Israele durante la prima metà del '900. La parola krav maga, in ebraico moderno, significa letteralmente "combattimento con contatto/combattimento a corta distanza".

È costruito estrapolando e semplificando i movimenti e le tecniche apprese attraverso lo studio delle arti marziali e degli sport da combattimento in modo da renderlo il più semplice ed efficace possibile durante un combattimento senza regole.