L'8 marzo le donne entrano gratis al Galata Museo del Mare

Giovedì 8 marzo, dalle ore 10 alle ore 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30), in occasione della Festa della Donna l’iniziativa “il giovedì dei genovesi” raddoppia: 8 euro per gli adulti, 4 euro per i ragazzi, e tutte le donne genovesi entrano gratis. Dalle ore 16 audioguida gratuita.

Inoltre, alle ore 18, in Auditorium, si terrà l’incontro pubblico con Giovanni Soldini di rientro dall’ultima impresa realizzata con il suo team e col trimarano Maserati Multi70 sulla rotta Hong Kong-Londra: quella dei clipper che trasportavano anticamente il tè dall’Asia all’Europa.