Festa della Donna al Cezanne

Giovedì 8 marzo 2018, dalle ore 20.30, il Cezanne Disco Club di Genova (via Cecchi 7 rosso, tel. 010.54.16.07) festeggia la donna con una serata divertente e elegante. Alla consolle, per ballare in pista, dj Fabrizio Cignetti, dj Allerino con sonorità revival '80 e '90 e commerciale.

Non mancherà la cena al buffet del Cezanne, con piatti di stagione preparato dalla cuoca Denise.