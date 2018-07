Venerdì al Caribe: festa cubana sotto l'eclissi

Venerdì 27 luglio 2018 al Caribe Club dalle 22.00 (C.so Italia 3) appuntamento da non perdere con la Festa Cubana, durante la quale ci si potrà scatenare con i ritmi cubani di dj Zmax insieme a tutta la Zmax Dance School.

In pista non mancheranno le animazioni dei ballerini Moreno, Anaisa, Asche Cubana, Carolina, Katherine e Lorenzo. Dalle 22, inoltre, è in programma lo stage gratuito di kizomba con i maestri Marco Bellafiore e Dara, direttamente dallo Zoo Latino di Milano. Alla console Dj Chris, in pista le animazioni della crew di Quiero Kizomba.

La serata sarà ancora più speciale grazie all’eclissi lunare più lunga del secolo, che si potrà ammirare a occhio nudo dalla posizione privilegiata dalle terrazze del Caribe.

Ingresso con consumazione 10 euro (tesserati Caribe 8 euro); possibilità di parcheggio davanti al locale. Info: 335207103