Melanie Brun compie 10 anni: i festeggiamenti della famosa sexy boutique genovese

Il 14 novembre 2009 apriva a Genova la prima sexy boutique dedicata alle donne.

Da subito suscitò interesse, curiosità, stupore e molti erano dubbiosi sul fatto che potesse funzionare, in una città come Genova, un negozio così, ma l’imprenditorialità della titolare, Sonja Berti, ha fatto sì che Melanie Brun non restasse un semplice negozio, ma diventasse un salotto femminile e di classe, dove con estrema naturalezza è possibile acquistare lingerie sexy, accessori intriganti, sex toys, ma anche seguire presentazioni di libri, corsi di seduzione, incontri con sessuologi, psicologi e ginecologi.

Gli incontri del Salotto sono infatti diventati un appuntamento fisso per molte donne genovesi, grazie all’arditezza dei temi trattati e alle relatrici sempre al di sopra delle righe, come la sessuologa e psicoterapeuta Chiara Nardini e la drag queen Penelope Please.

Saranno loro le special guests della festa di compleanno di Melanie Brun, che si terrà giovedì 14 novembre dalle 18.00 alle 20.30 in boutique.

A partire dalle 18 saranno previsti tre momenti gioco con premi per i vincitori e alle 19.30 torta e bollicine per tutti.

Per informazioni e prenotazioni: 0108986363

