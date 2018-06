"Cacciatori in festa" a Casella tra sagra, stand, esposizione cinofila e attività per tutti

Torna da venerdì 22 a domenica 24 giugno 2018, per la 15esima edizione, "Cacciatori in festa" a Casella (Area Verde).

La festa, organizzata da Federazione Italiana della Caccia con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Casella, prevede tre giornate di buon cibo, con gli stand gastronomici, esposizione e gare cinofile, serate danzanti, gare di tiro a Montoggio (località Fasciou) e attrazioni per bambini come pesca alla trota, giro in pony, arco, falconeria, piattello laser e tiro con armi ad aria compressa.

Info: 347.0563445