Festa anni '80 in spiaggia a Priaruggia: drink, street food, moda e arte

Si festeggia l'inizio dell'estate, alla vigilia di San Giovanni Battista, Patrono di Genova, domenica 23 giugno con la band "Lolita" e dj set a cura di Fabrizio Valenza. Si beve al chiosco e si mangia con lo street food in spiaggia, tra abbigliamento e arte.

Sulla spiaggia di Priaruggia a Ganova Quarto dalle 19:00 in poi aperitivo con musica e ambientazione anni '80. In particolare la musica sarà quella pubblicata tra il 1° gennaio 1980 e il 31 dicembre 1989.

La parte musicale è affidata a Fabrizio Valenza (anche dj della serata) che ha scelto i Lolita per la musica dal vivo.

I Lolita propongono rivisitazioni di brani new wave e rock / punk anni '80, Cure, Depeche Mode, The Smiths, U2, Prince e tanto altro.

La band farà due uscite per accontentare il pubblico dell'aperitivo prima e del dopocena poi. Prima, durante e dopo ci sarà il dj set di Fabrizio Valenza.

Intorno alle 19:30 si comincia con musica italiana anni '80 per cantare durante l'aperitivo. Poi ci sarà spazio per il pop '80 e alla fine un po' di dance, sempre del decennio in questione.

Il Chiringuito degli Stelli si occuperà della parte aperitivi & cocktails e di parte del mangiare con panini con la salsiccia e salse varie a prezzi contenuti.

Ci sarà inoltre la partecipazione di diverse realtà street food: la pasta fresca condita al momento con Priamar, i conetti di fritto le acciughe ripiene di “Sfizi di mare”, inoltre Porca Pancetta farà panini con affettato con Fabio Chef del Michelaccio, il Pinguino Blu porterà il suo sushi di gelato più altre prelibatezze, l'Orto Sotto Casa si occuperà di frutta, macedonie e altro.

In più ci saranno stand con vestiti vintage, mostre d'arte e style artist, parrucchiere per acconciature gratis.