Festa dell'Acciuga tra street food e musica ad Arenzano

Sabato 6 luglio arriva l'edizione 2019 della Festa dell'Acciuga di Arenzano.

Si tratta di una serata street food dedicata alla regina del Mar Ligure: l'acciuga.

Tradizionale o rivisitata dagli chef dei ristoranti, accompagnata da un buon vino o da una birra ghiacciata, il Civ di Arenzano aspetta turisti e residenti per le strade del paese: per l'occasione i ristoratori e i commercianti allestiranno banchetti per poter gustare le acciughe preparate in diversi modi.

Non mancherà la musica dal vivo per una serata di divertimento e buon cibo.