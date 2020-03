Ferdinando Scianna, le opere del celebre fotografo in mostra al Ducale

Dal 10 aprile al 6 settembre 2020 l’Appartamento del Doge di Palazzo Ducale ospiterà l’antologica di Ferdinando Scianna, una delle figure di riferimento della fotografia contemporanea internazionale.

Saranno esposte 180 opere in bianco e nero, divise in tre grandi temi (Viaggio, Racconto, Memoria) per ripercorrere oltre 50 anni di carriera del fotografo siciliano.

Ferdinando Scianna, nato nel 1943, è un fotografo e fotoreporter, primo italiano a far parte dal 1982 dell'agenzia fotografica internazionale Magnum Photos.