Il rapper Cromo incontra i fan alla Feltrinelli

Venerdì 11 maggio, dalle 18, presso la Feltrinelli di Genova, il rapper Cromo - originario di Molassana - incontra i fan e firma copie del suo disco di esordio "Orocromato".

Cromo, classe ’98, inizia a produrre musica nell’estate del 2013 assieme a Kalt e dopo vari Live e singoli online, a dicembre 2015 decide di produrre il suo primo Mixtape ufficiale “CK-47”, mix completamente a cura di Demo per StudioOstile (scaricabile da www.studiostile.it). Inoltre Cromo è attivo come freestyler dall’estate 2015, vincendo alcuni contest nella propria città (il primo al Crazy Bull ospite Ensi) e partecipando a vari altri in giro per l’Italia (come il Tecniche Perfette semifinale Lombardia).

Fin dall’inizio ha deciso di mettere i linguaggi e la vita del suo quartiere nelle sue canzoni, che non mancano mai di uno slogan e guardano allo stile americano di Lil Uzi Vert e Gucci Mane. Si è fatto notare con l’uscita del singolo “White Widow” raggiungendo circa 400k views su YouTube. Entra a far parte della scuderia Dogozilla, l’etichetta di Don Joe e il singolo “Italieno” (feat. Vegas Jones) prod. Boston George segna l’esordio di Cromo per Warner Music.

Per accedere al firmacopie occorre acquistare il cd presso la Feltrinelli di Genova e ottenere il pass.