Presentazione del libro "The colors of Japan" di Fabio Accorrà

Mercoledì 7 marzo 2019 Fabio Accorrà presenta il suo libro "The colors of Japan" (Erga) alla Feltrinelli di via Ceccardi. Appuntamento alle 18.

Insieme all'autore, saranno presenti Pietro Tarallo e Bibi D'Oria.

"The Colors of Japan" è un viaggio scritto con i colori e le immagini del Giappone, la chiave di lettura per raccontare ognuno dei dodici luoghi visitati da Accorrà.