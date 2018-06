Federica Carta di "Amici di Maria De Filippi" incontra i fan alla Feltrinelli

Federica Carta ha diciannove anni e vive a Roma con i genitori e la sorella. Ha iniziato a prendere lezioni di canto e pianoforte sin da bambina, e da allora si è dedicata anima e corpo alla sua passione per la musica. Dopo il terzo posto ad Amici 2017, ha già pubblicato due album con l’etichetta discografica Universal (Federica, 2017; Molto più di un film, 2018) e conduce la trasmissione Top Music.

Con le sue canzoni sincere e commoventi, Federica ha conquistato migliaia di fan. Nel suo libro "Mai così felice", per la prima volta, racconta se stessa: le esperienze che l’hanno segnata e da cui sono nati i suoi brani e le emozioni nascoste che sono la materia viva da cui nasce la sua musica.

«Le emozioni possono giocarti brutti scherzi, metterti a nudo di fronte al mondo e farti sentire indifesa. Per fortuna le parole che spesso non riesco a dire a voce per esprimere ciò che provo, le posso scrivere. Cantare. Tutte, belle o brutte. Dall’amore all’odio, dalla felicità alla rabbia, dalla soddisfazione alla gratitudine... anche quelle che ancora non conosco e magari, un giorno, arriveranno…»