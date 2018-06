"Favola": al cinema della Fiumara il film evento con Filippo Timi

Dal 25 al 27 giugno alle 20 all'UCI Cinemas della Fiumara arriva Favola di Sebastiano Mauri, adattamento cinematografico dell’omonimo spettacolo scritto e interpretato da Filippo Timi. Prodotto da Palomar con Rai Cinema e distribuito da Nexo Digital, Favola racconta la storia di due casalinghe nella provincia americana degli anni Cinquanta, Mrs Fairytale (Filippo Timi) e la sua migliore amica Mrs Emerald, interpretata da Lucia Mascino. Le due si incontrano ogni giorno per condividere le loro esistenze tranquille e borghesi. Ma la facciata di perfezione lentamente si sgretola, rotta da segreti terribili e possibilità inaspettate. Sullo sfondo delle note alla Nat King Cole, dei jingle pubblicitari e delle carole natalizie.

Favola, che vede nel suo cast anche Luca Santagostino, Sergio Albelli e Piera Degli Esposti, è una black comedy in costume che usa l’ironia per farci riflettere su temi seri e il passato altrui per gettare luce sulle contraddizioni del nostro presente, narrando la presa di coscienza e liberazione di una straordinaria donna americana, bianca, borghese e transessuale.

Il costo del biglietto è di 11 euro per l’intero e 9 euro per il ridotto.