Fattorie Aperte 2019: i laboratori gratis per tutta la famiglia in provincia di Genova

Arriva sabato 28 e domenica 29 settembre 2019 l'undicesima edizione di "Fattorie Aperte", con tantissimi laboratori gratuiti per tutta la famiglia, per conoscere le aziende agricole del nostro territorio, apprezzarne i prodotti tipici e imparare a rispettare la natura, a lavorare a stretto contatto con il territorio e a scoprire come e dove nascono gli alimenti che troviamo sulla tavola ogni giorno.

Le fattorie didattiche coinvolte, che usualmente svolgono attività didattiche e divulgative per le scuole nel campo dell'educazione alimentare, dell'agricoltura e dell'ambiente, offriranno laboratori e percorsi didattici per scoprire i segreti dell'orto, del bosco, degli oliveti, dei vigneti e degli animali.

In caso di maltempo la manifestazione viene rimandata a sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019.

L’iniziativa “Fattorie aperte” è organizzata dalla Regione Liguria, in collaborazione con Unioncamere, l’Ufficio Scolastico Regionale, le organizzazioni professionali agricole (CIA, Cisl- UGC, Coldiretti e Confagricoltura) e della pesca (Coldiretti-Impresa pesca, ConfCooperative e Legacoop).

Fattorie aperte in provincia di Genova e attività proposte

Le attività sono gratuite e per poter partecipare ai laboratori e alle visite è necessario prenotare contattando direttamente l'azienda interessata.

Azienda Agrituristica Anidagri

Loc. Casali 3, Borzonasca

tel 0185 18 35 737 cell 340.4026182

Laboratori: "Mani in pasta", "Visitiamo gli animali della fattoria", "Creiamo il mandala con la natura"

Azienda Agrituristica Artemisia

Loc. Carpi Inferiore 6, Montoggio

Cell 347 0579001

Laboratori: "Arte con le erbe", "Il dolce mondo delle api", "Gli attrezzi raccontano la vita dei bisnonni"

Azienda Agrituristica Autra

Loc. Autra 2 – Savignone

Tel 010 9690992 -Cell 340 5278201

Laboratori: "Visita agli animali della fattoria", "Laboratorio del formaggio"

Azienda Agricola Bastia

Via Salvarezza Bastia, 45 - Busalla

Tel 010 9849337 - Cell 340 6478228

Laboratori: "Impastiamo le crostatine", "Foraggiamo gli animali della fattoria"

Azienda Agrituristica Cascina Salvega

Loc. Salvega, 38 - Casella

Cell 338 5844712 - 010 9682010

Laboratori: "Dall'uva al vino", "Gli animali della fattoria"

Azienda Agrituristica Da o Matté

Loc. Caregli Prato, 57 – Borzonasca

Tel 0185340350 - Cell 3332719127

Laboratori: "Dall'ape al miele", "Io semino, tu semini", "L'albero del pane: il castagno"

Azienda Agrituristica La Fattoria di Marta

Via Arvigo Sopra, 5 - Sant’Olcese

tel 010 716181 cell 340 6440214

Laboratori: "La trasformazione del latte in formaggio", "Il mondo delle api", "Le erbe aromatiche"

Azienda Agrituristica La Fattoria nel Bosco

Via Garioni, 18 - Tiglieto

Tel 010 929545 - Cell. 347 3025374

Laboratori: "Laboratorio artistico nella natura con passeggiata nel bosco", "Fare il pane e cuocerlo nel forno a legna"

Azienda Agrituristica La Grilla

Via Giutte, 55 - Mele

Tel 010 638120

Laboratori: "Riciclo e coltivo", "Conosciamo gli animali della fattoria", "Orto ed erbe aromatiche"

Azienda Agrituristica La Marpea

Via Pontori, 131 – Prato di Pontori, Ne

Cell 340 1224239 - 0185 337020

Laboratori: "Visita alla fattoria: contatto con gli animali", "Laboratorio del miele", "Giro a cavallo"

Azienda Agrituristica La Morona

Via Costa Monti, 25B - Sant’Olcese

tel 010 7092442 cell 333 4670171

Laboratori: "Le piante aromatiche: riconoscimento e loro uso in cucina", "La pizza con i prodotti della fattoria"

Azienda Agrituristica La Patarina

Valle Gargassa, 48 - Rossiglione

Tel 010925565 - cell 3478457653

Laboratori: "Coloriamo con la natura"

Azienda Agricola La Vecchia Fattoria

Via Montelungo 18 – Genova

tel 010 3450827 cell 338 4392541

Laboratori: "Fare il formaggio", "Visita nell'orto", "Visita gli animali della fattoria"

Azienda Agrituristica Le Sorgenti del Gromolo

via Case Gromolo, 1 loc. Valle del Buggine – Casarza Ligure

tel 010 9125165 - cell 389 0066579

Laboratori: "Visita del bosco e del sentiero che porta al Treggin"

Azienda Agricola Olivicoltori Sestresi

Villa Ragone, 35 - Sestri Levante

Tel 0185 44341 - 0185 384776

Laboratori: "Dall'oliveto al frantoio: la filiera dell'olio", "Preparazione del pesto", "Preparazione dei testaroli"

Azienda Agricola Silverado

Loc. Cottarze, 20 – Castiglione Chiavarese

Cell 333 9676940

Laboratori: "Scopriamo il mondo degli avicoli", "Scopriamo il mondo dei pony"

Azienda Agrituristica Valdolivo

Loc. Capuà, 3 - Cogoleto

Tel 010 9188130 - Cell 347 0112160

Laboratori: "Facciamo la focaccia"

Azienda Agrituristica Verde Gioia

Via Costa Frati, 6 – Arenzano

Cell 377 5444393

Laboratori: "Impasto la pasta", "Facciamo il formaggio"