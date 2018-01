"Father and son", Claudio Bisio al Teatro della Corte

Sulle note di una celebre canzone, la storia di un padre alle prese con il figlio adolescente, tra slanci e incomprensioni, prove d’affetto e aspri scontri. Claudio Bisio è il trascinante protagonista di un testo scritto da Michele Serra. "Father and Son" va in scena al Teatro della Corte dal 16 al 21 gennaio 2018.

Torna a Genova sull’onda di un grande successo ottenuto ovunque: Father and Son, spettacolo diretto con sapienza da Giorgio Gallione. A partire dal testo, scritto dalla raffinata penna di Michele Serra ispirandosi a due suoi recenti libri, un vero e proprio caso editoriale come Gli sdraiati unito ad alcune pagine del Breviario comico. Poi, la presenza in scena di un attore come Claudio Bisio: amatissimo dal grande pubblico cinetelevisivo, ma interprete teatrale di altissima qualità.