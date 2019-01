Fantasy & Hobby torna nella primavera 2019

Dal 15 al 17 marzo 2019 al Porto Antico torna Fantasy & Hobby, la fiera della fantasia e della creatività, per la consueta edizione primaverile.

Un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti del fai-da-te, per non perdersi l’opportunità di fare acquisti divertendosi, di aggiornarsi sulle ultime tendenze presentate dalle aziende leader nel settore dell’hobbistica creativa e di incontrarsi per partecipare al ricco programma di eventi e laboratori.

L'evento si terrà negli spazi dei Magazzini del Cotone dalle 9,30 alle 19.

L'ingresso costa 8 euro intero, 7 ridotto, 13,50 abbonamento valido per i tre giorni. Ingresso gratuito ai minori di 10 anni, ai disabili e ai loro accompagnatori